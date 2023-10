Přes dvacet let strávil Jahjá Sinvár ve vězení a nyní stál za útokem na Izrael. Je terčem číslo jedna

Jahjá Ibrahím Hasan Sinvár je známý také jako řezník z Chán Júnisu. Svou kariéru založil na zabíjení Palestinců, kteří podle něj kolaborovali s Izraelem. V izraelském vězení strávil tehdy vrchní bezpečnostní poradce Hamásu 23 let za čtyři vraždy izraelských vojáků.

Namísto čtyř doživotí se na svobodu dostal v roce 2011 při výměně tisícovky islamistů za uneseného izraelského vojáka Gilada Šalita.

Nebyl vděčný za záchranu vlastního života

Tři roky před propuštěním byl Sinvárův život za mřížemi ohrožen zhoubným nádorem na mozku. Izraelští doktoři mu náročnou operací zachránili život.

„Řekla jsem mu, že stát Izrael vyhrál bitvu o jeho život, zachránil ho. A on na to: No a? To je vaše starost. Nejsem vám vděčný,“ vzpomínala v roce 2019 bývalá ředitelka věznice ha-Šaron Betty Lahatová.