Izrael ukazuje jednotu, Netanjahu se dohodl s lídrem opozice na krizové vládě

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se dohodl s opozičním politikem Bennym Gantzem na krizové vládě národní jednoty pro období války Izraele s palestinským hnutím Hamás. Informovala o tom místní média. Podle serveru The Times of Israel je součástí dohody i to, že krizový kabinet bude přijímat pouze rozhodnutí, která souvisí s vedením války.