Etničtí Arméni chtějí odejít z Karabachu, bojí se etnických čistek

„Osud našeho ubohého lidu vejde do dějin jako ostuda a hanba pro arménský národ i pro celý civilizovaný svět,“ prohlásil Babajan, podle něhož 99,9 procent obyvatel nechce žít jako součást Ázerbájdžánu a dává přednost odchodu ze svých historických území.

Exodus tolika lidí by přinesl další zvrat v bouřlivé historii hornatého Náhorního Karabachu, který se v průběhu staletí dostal pod nadvládu mimo jiné Peršanů, Rusů, Osmanů a Sovětů. Podle agentury Reuters by to také změnilo křehkou rovnováhu sil v regionu jižního Kavkazu, který je směsí etnik, je protkaný ropovody i plynovody, a o vliv se v něm přetahují Rusko, Spojené státy, Turecko a Írán.

Baku tvrdí, že bude garantovat práva obyvatel Karabachu, integrovat region a opakovaně popřelo, že by mělo v úmyslu jim ublížit. Ázerbájdžán, který je převážně muslimský, rovněž prohlásil, že Arméni, kteří jsou zejména křesťané, mohou odejít, pokud chtějí.

Neklid v Náhorním Karabachu trvá

Ázerbájdžán v úterý zahájil v Náhorním Karabachu vojenskou operaci s cílem převzít nad oblastí kontrolu a vyzval jednotky arménských separatistů, aby se vzdaly. Ve středu bylo dojednáno příměří poté, co ázerbájdžánské jednotky prolomily arménské obranné pozice. To fakticky znamenalo kapitulaci arménských separatistů v Karabachu. V pátek ruské ministerstvo obrany uvedlo, že arménské jednotky začaly odevzdávat zbraně. Proces odevzdávání zbraní pokračuje, řekl k současné situaci Babajan.

V sobotu do Náhorního Karabachu přijel první konvoj Červeného kříže s humanitární pomocí od začátku ázerbájdžánského útoku v úterý, informovala agentura AFP. Podle místních úřadů do regionu dorazil také humanitární náklad z Ruska.

Arméni, kteří žijí v Náhorním Karabachu, už dříve Reuters popsali, že mají jen velmi omezený přístup k jídlu, elektřině či palivu. Uvádějí, že fakticky žijí pod obležením. Ázerbájdžán totiž mnoho měsíců blokoval či omezoval provoz Lačinského koridoru.

Podle aktuální zprávy ruské agentury Interfax, která se odvolává na arménské ministerstvo zdravotnictví, sanitky evakuují některé raněné z Karabachu do Arménie. Konkrétně informuje o převozu 23 lidí ve vážném stavu.

Náhorní Karabach je mezinárodně uznanou součástí Ázerbájdžánu, ale žijí v něm převážně etničtí Arméni. Enklávu za podpory Jerevanu i s přilehlým územím ovládli tamní arménští separatisté v krvavé válce, která skončila v roce 1994. Během šestitýdenních bojů svedených s Arménií v roce 2020 dobyl Ázerbájdžán zpět okresy sousedící s enklávou i část Karabachu. Válku ukončilo příměří zprostředkované Ruskem, které tam má od té doby asi dva tisíce vojáků v roli mírových sil.