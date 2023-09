V Paříži začalo mistrovství světa v ragby. V pohotovosti jsou fanoušci i policisté

Už nyní jsou prakticky všechny ragbyové zápasy nejen v Paříži, ale i po celé Francii vyprodány. To představuje 600 tisíc návštěvníků ze zahraničí a téměř dva miliony prodaných vstupenek.

Pořadatelství mistrovství světa by podle odhadů mělo do pokladny přinést v přepočtu přes padesát miliard korun. Oficiální obchod na náměstí Svornosti otevřel před dvěma týdny. Od té doby je denně v obležení fanoušků.

„Je to symbol. Otevřením tohoto obchodu jsme mistrovství světa zahájili,“ řekl předseda organizačního výboru MS v ragby Jacques Rivoal.

Úvodní utkání obstará Francie proti Novému Zélandu

Velkolepým sportovním kláním, které potrvá až do 28. října, žije celá země. Hrát se bude v devíti městech, ragbyovým regionem je především Toulouse, ale i v Champagni se chystají toto klání sledovat. Dokonce i během vinobraní.

„Práci určitě přerušit nemůžeme, budeme se po očku dívat, jak nám to okolnosti dovolí. Ale určitě ten úvodní zápas budeme sledovat,“ řekl vinař z Epernay Yan Alexandre Gonet. Hned v prvním zápase se totiž utkají domácí Francie s týmem z Nového Zélandu. Obě mužstva jsou považována za největší favority na vítězství v celém turnaji. Do kvarteta aspirantů na zisk poháru Webba Ellise, od jehož „vynálezu“ ragby letos uplyne 200 let, patří ještě JAR a lídr světového žebříčku Irsko.

Na pořádek dohlédnou tisícovky policistů

Velká pozornost je věnována bezpečnostním opatřením, v den zápasu bude na pořádek dohlížet nejméně pět tisíc policistů. „V mimořádných případech – jako na úvodní zápas – bude na stadionu, v jeho okolí a k zajištění bezpečnosti v dopravě uvedeno do pohotovosti na sedm a půl tisíce policistů. To platí i pro finále a další vybrané zápasy,“ sdělil ministr vnitra Gerald Darmanin.

Slavnostní zahájení na Stade de France začalo v pátek ve dvacet hodin. Ti, kteří nesehnali na první zápas vstupenky, ho budou sledovat ve fanouškových zónách. Ta na náměstí Svornosti ve francouzské metropoli pojme až čtyři desítky tisíc lidí, doplnil Šmíd.

Česká televize poprvé odvysílá všechny zápasy mistrovství světa v ragby.