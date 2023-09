Severní Korea spustila na vodu svou první jadernou ponorku. Kim Čong-un chce pokračovat ve zbrojení

Zda země disponuje jadernými raketami pro odpal z ponorky, není jasné

Analytici si poprvé všimli náznaků, že KLDR buduje nejméně jednu novou ponorku, v roce 2016. O tři roky později státní média ukázala Kima, jak si plavidlo určené k operacím u východního pobřeží prohlíží. Státní média tehdy nepopsala zbraňové systémy ponorky ani neuvedla, kde a kdy se inspekce konala. Analytici z velikosti nového plavidla odvodili, že je určena k nesení raket.

Podle agentury Reuters není jasné, kterými raketami bude ponorka vyzbrojena. Severní Korea testovala řadu balistických raket dlouhého doletu odpalovaných z ponorek (SLBM), stejně jako rakety krátkého doletu SLBM a rakety s plochou dráhou letu, které lze odpalovat z ponorek.

Stejně tak není jasné, zda KLDR kompletně vyvinula miniaturizované jaderné hlavice, které by se na takové rakety vešly. Analytici tvrdí, že zdokonalení menších hlavic by pravděpodobně bylo klíčovým cílem, pokud by Pchjongjang obnovil jaderné zkoušky.