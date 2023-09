Brusel chce v zájmu ekonomické bezpečnosti hlídat vývoz technologií

Pouhým okem je lze sotva zahlédnout, jejich nedostatek je ale víc než viditelný: bez čipů se zastaví automobilky i další části průmyslu. Ještě větší moc má ten, kdo zná tajemství výroby čipů. Umí navrhnout a sestavit složité stroje, které je vyrábí v masovém množství. Třeba nizozemská firma ASML – nejcennější technologická značka v Evropě.

V laboratořích tu za přísných hygienických podmínek vznikají stroje za miliardy korun. Poptávka přichází z celého světa – ne vždy je ale vítaná. „Chceme zajistit, že naše nizozemské technologie neskončí v rukou firem nebo organizací, které je mohou využít proti nám,“ vysvětlila nizozemská ministryně zahraničního obchodu Liesje Schreinemacherová.

Obava se týká hlavně Pekingu, který by získal moderní čipy do zbraní a jiných systémů, a ty pak mohl využít proti Západu. Od září proto Nizozemsko po tlaku USA omezuje export vyspělých strojů do Číny.

Brusel zasahuje

O ekonomické bezpečnosti se kvůli pandemii a ruské agresi čím dál víc mluví i v Bruselu. Evropská komise chce přijít s návrhem, který umožní hlídat vývoz vyspělých technologií.

„Při hodnocení rizik použijeme geopolitický filtr,“ popsala eurokomisařka pro konkurenceschopnost Margrethe Vestagerová. „Nemůžeme brát závislost na rivalech stejně jako závislost na spojencích.“

Kontrolu exportu a investic ale vnímají členské státy jako citlivou národní věc. A není jasné, jak moc se o ni budou chtít dělit s unijním centrem. Právě na evropské úrovni by se totiž příště mohlo rozhodovat o tom, zda dovolit Číně kupovat infrastrukturu jako telekomunikace, přístavy a plynovody, nebo kontrolovat, kde končí právě takové stroje, jaké umí vyrobit v ASML.