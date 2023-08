Myanmarská junta zkrátila na 27 let vězení pro opoziční vůdkyni Su Ťij

Myanmarská vojenská vláda snížila výši trestu opoziční vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij o šest let. S odkazem na mluvčího junty o tom informovala agentura Reuters, podle které byla bývalá politička omilostněna v pěti z devatenácti trestných činů, za které byla dříve uvězněna na celkem třiatřicet let. Junta omilostnila Su Ťij společně s dalšími sedmi tisíci vězni v rámci náboženského obřadu. Su Ťij veškerá obvinění odmítá, k jejímu propuštění vyzvaly i západní země.