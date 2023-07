Slovenské policii věří méně než polovina veřejnosti, řešením mohou být civilní zaměstnanci

„Měli bychom si říct, kam se chceme za rok, za pět let posunout. My říkáme – z kanceláří do ulic. Víc lidí by mělo být v ulicích a pomáhat přímo občanům,“ reagoval ředitel útvaru Hodnota za peníze na slovenském ministerstvu financí Martin Haluš na průzkum, ve kterém slovenské policii vyjádřilo důvěru pouze 46 procent Slováků.

Tým analytiků z ministerstva financí vidí problém v nedostatku uniformovaných policistů. Během čtyř let jejich počet klesl o šest procent.

„Nejde přitom ani tak o absolutní čísla. Dvacet a půl tisíce příslušníků – zmíněných ve studii – je dokonce víc, než uvádí vedení sboru. V přepočtu na obyvatele je policistů podobně jako v Česku – a dokonce víc než v Polsku a Maďarsku. Problém je spíš v jejich rozdělení napříč územím,“ přiblížil zahraniční zpravodaj ČT Jan Šilhan.

Nejvíc policistů na obyvatele působí ve středním Slovensku. Jenže četnost kriminality tomu neodpovídá, nejvíce práce mají hlídky na západě a severu země.