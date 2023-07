Srebrenica si připomněla masakr. Tryzny se poprvé zúčastnili i židé, slyšeli omluvu za dávné křivdy

„Bratrovi bylo pouhých 17 let. Byl dítě. V životě nikomu neublížil,“ říká Hidadžet Dzozič, bratr jednoho z pohřbených.

Na potočarské pohřebiště přivezli nové rakve s ostatky dvaceti sedmi bosenských mužů a tří dospívajících chlapců. Až teď, 28 let po hrůzném masakru, je identifikovali pomocí analýzy DNA. Srebrenica zažívá své každoroční dny bolesti.

V předvečer vzpomínkových aktů se sešli také neobvyklí spojenci. Genocida, kterou prožily jejich národy, svedla zástupce Světového židovského kongresu a bosenských muslimů. Víra židy a muslimy mnohde na světě staví do rolí zarytých nepřátel. Ve Srebrenici měli pro sebe slova úcty.

Omluva židovské komunitě

Nejhorší masakr v Evropě od druhé světové války se udál 11. července 1995 a v následujících dnech. Srbské jednotky v Bosně pod velením generála Ratka Mladiče dobyly enklávu Srebrenica, vyhlášenou OSN za bezpečnou zónu. Ve městě a okolí zavraždili na osm tisíc mužů a chlapců muslimského vyznání.

Vedoucí památníku srebrenické genocidy Emir Suljagić, který konferenci s židovským kongresem pořádal, přišel s nečekanou omluvou – za činy těch Bosňáků, kteří se za druhé světové války za okupace zapojili do nechvalně proslulé horské divize SS Handžar. „Před osmdesáti lety se část mých krajanů dala do služeb německé nacistické ideologie a ublížila vám, vašim lidem, vašim otcům a matkám, prarodičům. Za to se vám omlouvám,“ řekl.