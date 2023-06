Spojené státy se po pěti letech vrátily do UNESCO. Čína a Rusko byly proti

„Rezoluce byla přijata,“ citovala agentura AFP předsedu Generální konference UNESCO, Brazilce Santiaga Irazabala Mouraa. Pro návrat USA do organizace se vyslovilo 132 států, patnáct se zdrželo hlasování a deset bylo proti, včetně Íránu, Sýrie, Číny a také Ruska.

Záměr vrátit se do UNESCO oznámila administrativa prezidenta Joea Bidena v první půli června.

Agentura AP dříve uvedla, že návrat do UNESCO by měl Spojeným státům pomoci čelit rostoucímu čínskému vlivu v organizaci. Washington se obává, že by Peking mohl získat příliš silné postavení v organizaci, která by mohla rozhodovat o některých mezinárodních standardech pro využívání nových technologií či umělé inteligence.

USA organizaci opustily dvakrát

Exprezident Trump, který je Bidenovým předchůdcem v úřadu, odchod z UNESCO na konci roku 2018 odůvodnil údajnými protiizraelskými postoji organizace.

Nebylo to poprvé, co Washington zrušil své členství. Podobné rozhodnutí učinil v roce 1983 prezident Ronald Reagan, USA pak odešly v roce 1985. Do organizace se vrátily až v říjnu 2003 v době vlády prezidenta George Bushe mladšího.