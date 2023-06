Tři izraelské vojáky blízko hranic zřejmě zastřelil egyptský policista

Podle Káhiry egyptský policista překročil hranici do Izraele proto, že pronásledoval pašeráky drog. To podle egyptské strany, kterou citoval deník Haarec, vedlo k přestřelce s izraelskými vojáky.

„Při střetu s teroristou na izraelském území došlo k přestřelce. Vojáci ho zabili,“ oznámila dopoledne izraelská armáda a událost označila za „bezpečnostní incident“.

Server The Times of Israel a deník Haarec v této souvislosti už dopoledne napsaly, že incident může souviset s pašováním drog. V noci na sobotu totiž na hranici zadržela izraelská armáda pašeráky drog, kteří se snažili přes plot na hranici dostat se žebříky. Našla u nich i velké množství hotovosti, v přepočtu asi 400 tisíc dolarů (asi 9,2 milionu korun).

Místo, kde se bojuje s pašeráky a radikály

Incident se odehrál v horách na jihu Izraele v Negevské poušti v místě, kde izraelská armáda bojuje proti pašerákům drog. Rovněž egyptská armáda na hranici občas střílí na pašeráky či na ozbrojence z radikálních džihádistických skupin.

Izraelsko-egyptská hranice je podle místních médií obvykle klidná od té doby, co obě země podepsaly v roce 1979 mírovou dohodu. V předchozí dekádě Izrael postavil podél hranice vysoký plot, který má bránit pašerákům, ale také vstupu migrantů z Afriky. Chránit má bariéra Izrael i před islamistickými radikály, kteří působí na egyptském Sinajském poloostrově.

Server The Times of Israel připomněl četné útoky teroristů ze Sinaje na Izrael z let 2011 a 2012. V polovině srpna 2011 si střety vyvolané útoky islamistických radikálů vyžádaly na izraelské straně smrt šesti civilistů, vojáka a policisty, zemřelo při nich také pět egyptských vojáků.