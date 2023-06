Americké úřady uzavřely vyšetřování Pence kvůli tajným dokumentům, nevznesly obvinění

Podle informací listu The New York Times (NYT) se viceprezident z administrativy někdejšího šéfa Bílého domu Donalda Trumpa o ukončení vyšetřování dozvěděl v dopise doručeném ve čtvrtek. Zpráva přišla necelý týden předtím, co se podle médií Pence chystá potvrdit svou kandidaturu na prezidenta a vstoupit do primárek Republikánské strany, jejichž favoritem je aktuálně Trump.

Pence opustil viceprezidentský post v lednu 2021 a o dva roky později jeho právník dopisem informoval Národní archiv Spojených států, že politik u sebe má „malý počet“ dokumentů podléhajících utajení. Ty prý byly „nedopatřením zabaleny a přepraveny“ na konci jeho a Trumpova úřadování.

Penceův domov pak prohledali agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), kteří našli další dokument s označením tajné. Po zhodnocení všech důkazů nicméně vyšetřovatelé právníkovi bývalého viceprezidenta napsali, že „žádná trestní obvinění nebudou požadována“, píše NYT.