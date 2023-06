Německo udělalo formální tečku za pandemií. Ukončilo provoz covidové aplikace

Ve čtvrtek pak aplikace přešla do spánkového režimu. To znamená, že již nebude dál vyvíjena a postupně zmizí z obchodů s aplikacemi, jako jsou Google Play Store nebo App Store od společnosti Apple. Stát by se tak mělo do poloviny měsíce.

Tomu, že Německo považuje pandemii za překonanou, nasvědčuje také rozhodnutí RKI ukončit přehledný informační portál o šíření infekce, počtu nakažených či úmrtích souvisejících s nákazou. Tento pátek bude internetová stránka naposledy aktualizována a v nadcházejícím týdnu ji čeká odstavení.

Velká opatrnost

Německo tehdy vsadilo na princip předběžné opatrnosti. Zavedlo rychle restrikce a omezilo veřejný život. Zavřelo obchody, restaurace, všechno, co bylo nezbytné. „Německo bylo velmi opatrné, řekl bych, že i velmi přísné, co se opatření týká, a bylo také těžkopádné v tom smyslu, že kupříkladu Česko bylo schopno s rouškami improvizovat, lidé šili doma roušky, aby mohli nahradit to, co v obchodech nebylo. V Německu tato schopnost improvizace na začátku pandemie nebyla, a to se už změnilo,“ uvedl v pořadu Horizont ČT24 zpravodaj ČT v Německu Pavel Polák.

Německo se stejně jako každá jiná země potýkalo s napětím ve společnosti, odporu proti opatřením nebo únavě z dlouhé pandemie. První vlny přečkala země v pořádku. Po té čtvrté šla pandemická křivka strmě vzhůru, stejně tak i počet úmrtí spojených s onemocněním covid-19.

Německo zároveň sáhlo hluboko do státní kasy, aby kompenzovalo ztráty obchodníkům, živnostníkům, firmám a účet splácí dodnes. „Německý veřejný dluh se během pandemických dvou tří let zvýšil o 400 miliard. Země byla zadlužená před pandemií – dluh činil 1,9 bilionu eur a po pandemii čítá 2,3 bilionu eur. To zadlužení je enormní, zvlášť když si uvědomíme, že německé veřejné finance od roku 2014 byly až do roku 2020 s vyrovnaným rozpočtem,“ dodal Polák s tím, že se situace mění i nadále, a to vlivem energetické krize či rusko-ukrajinské války.