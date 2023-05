Belgie a Írán si vyměnily vězně

Belgický soud v roce 2021 poslal íránského diplomata Asadího na 20 let do vězení za osnování zmařeného bombového útoku na exilovou íránskou opoziční skupinu u Paříže v roce 2018. Atentátu tehdy zabránila policie, která díky informacím od tajných služeb v Belgii zadržela belgický manželský pár původem z Íránu, který autem mířil s výbušninou do Francie.

Podle belgického premiéra Alexandera De Crooa je propuštěným Belgičanem humanitární pracovník Olivier Vandecasteele. „Informované zdroje hlásí propuštění Asadolláha Asadího, íránského diplomata vězněného v Belgii,“ uvedla později íránská státní televize. Ománské ministerstvo zahraničí sdělilo, že vězni byli z Bruselu a Teheránu převezeni do Maskatu, odkud budou pokračovat do svých vlastí.

De Croo uvedl, že Vandecasteele by převezen do Ománu ve čtvrtek večer. Přijal jej tým belgických diplomatů a vojenských představitelů a následně podstoupil lékařské vyšetření.

„Olivier strávil 455 dní v teheránském vězení v nesnesitelných podmínkách. Nevinný,“ napsal De Croo. „Návrat Oliviera Vandecasteelea do Belgie je úlevou. Je to úleva pro jeho rodinu, přátele a kolegy,“ dodal. Nyní je podle premiéra na cestě zpět do vlasti, kam by měl přiletět večer.

Íránský ministr zahraničí Hosejn Amírabdolláhján na Twitteru Assadího označil za „našeho nevinného diplomata, který byl nelegálně zatčen proti mezinárodnímu právu“. Dodal, že se brzy vrátí do Íránu.

Opoziční exilová íránská Národní rada odporu (NCRI), jejíž shromáždění u Paříže bylo terčem plánovaného útoku, uvedla, že Assadího předčasné propuštění podpoří terorismus. Doplnila, že jeho propuštění porušilo rozsudek belgického ústavního soudu, podle něhož měla vláda nejprve informovat oběti, aby měly možnost obrátit se na soud.

V Íránu, který čelí mezinárodním sankcím, je zadržováno několik desítek osob ze Západu. Podle západních představitelů Teherán zatýkání cizinců využívá jako vyjednávací páku. Írán naopak tvrdí, že všichni cizinci jsou zadržováni v souladu s íránskými zákony a že je připraven vězně vyměnit.