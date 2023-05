Hlavní Pulitzerova cena za žurnalistiku putuje agentuře AP za zpravodajství z Ukrajiny

Hlavní Pulitzerovu cenu za novinářskou práci letos získal tým agentury Associated Press (AP) za zpravodajství z obléhaného ukrajinského Mariupolu. AP získala ocenění i za snímky, které od začátku války na Ukrajině pořizují její fotoreportéři. Série reportáží o vraždění civilistů ruskými jednotkami ve městě Buča vynesla cenu za mezinárodní zpravodajství deníku The New York Times. Cenu za prózu získali spisovatelé Barbara Kingsolverová a Hernan Diaz.