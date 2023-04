Ohřívání oceánů má i pozitivní efekt. Zvyšuje počet líhní mořských želv

Zvýšený počet líhní na březích Středozemního moře a na východě Atlanstkého oceánu může být vedlejším efektem klimatických změn. Bioložka a šéfka organizace ADS Biodiversidad na Kanárských ostrovech Ana Liria tvrdí, že by tento jev mohl být novým procesem kolonizace želv. Vyšší teploty moří a oceánů pro ně vytváří příznivější podmínky. Také úspěšné programy na ochranu želv, které byly zahájeny po celém světě výrazně zvýšily jejich populaci. Karety obývají teplejší části oceánů při březích Austrálie, Ománu, Mosambiku nebo na Floridě. Jednou za několik let se mořské želvy vrací do svých rodišť, kde nakladou svá vajíčka.