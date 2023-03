Nový čínský premiér se prosadil díky loajalitě k vůdci. Teď připouští ekonomické výzvy

„Čínská vláda by měla řešit současný snadnější přístup státních firem k financování, než mají soukromé společnosti, a měla by zvážit také více opatření na podporu soukromých firem tvrdě postižených tříletou koronavirovou krizí,“ řekl agentuře Reuters analytik Alfredo Montufar-Helu.

Li po nástupu do funkce čelí slabé důvěře spotřebitelů a soukromého sektoru, stagnující poptávce po exportu a zhoršujícím se vztahům se Spojenými státy. Investoři doufají, že blízké styky nového premiéra s prezidentem Si Ťin-pchingem umožní Li Čchiangovi prosadit vstřícnější politiku vůči podnikatelům. Podle analytiků ale jeho pondělní vyjádření o jeho plánech do budoucna mnoho nenaznačila.

„Dosáhnout cíle růstu HDP kolem pěti procent nebude jednoduché. Obávám se, že to bude znamenat velké úsilí,“ prohlásil na první tiskové konferenci po svém sobotním zvolení čínský premiér Li Čchiang.

V loňském roce Čína zaznamenala růst HDP tři procenta, takže nesplnila svůj původní záměr dosáhnout růstu 5,5 procenta HDP. Čínskou ekonomiku zbrzdila především přísná opatření, která úřady přijaly, aby zamezily šíření nákazy koronavirem.

Politika nulového covidu, která obsahovala opakované plošné uzávěry znemožňující lidem opouštět domovy, skončila v prosinci. Krize hospodářství citelně zasáhla také trh s nemovitostmi.

Loajální šéf Šanghaje předčil zkušenější kandidáty

Nový čínský premiér Li Čchiang působil jako stranický šéf Šanghaje, nejlidnatějšího města v zemi, které je významnou ekonomickou oporou Číny. „Nemá žádnou zkušenost z centrální vlády, což je porušení zavedených pravidel, protože dosud se premiérem stával některý z vicepremiérů,“ přibližuje zpravodajka ČT Barbora Šámalová.

Li Čchiang podle ní přeskočil mnohem zkušenější kandidáty, i když má za sebou nezvládnutý a dlouhý lockdown Šanghaje, během kterého obyvatelé neměli dostatek potravin nebo přístup k lékařské péči. Čínské ekonomice to způsobilo vážné škody, což také porušuje nepsaná pravidla.

„V minulosti by ho taková věc diskvalifikovala, takže jeho hlavní kvalifikací je naprostá loajalita čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi, se kterým se zná desítky let, byl jeho poradce a má k němu blízko,“ uvedla zpravodajka ČT. Li Čchiang se může dostat do pozice, kdy mu bude prezident naslouchat, nebo se premiér stane pouze jeho přikyvovačem, dodává Šámalová.