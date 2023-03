Tisíce Rusek létají rodit do Argentiny. Ta proti tomu zasáhla

Do Argentiny přiletěl Rus Vitalij se svou rodinou v květnu minulého roku. Jeho manželka byla v tu dobu těhotná a v novém domově porodila holčičku, která je od narození Argentinkou.

„Není těžké tu získat dokumenty. Postup je velmi jasný. A pokud máte dítě, tak u něj je to velmi jednoduché,“ popisuje ruská emigrantka Alja Lychninová.

V Argentině se narodil i pětiměsíční Lev. Jeho otce Andreje zadržely moskevské úřady na protiválečné demonstraci. I on s manželkou Allou Prigolovkinovou získal po několika měsících argentinský pas. Pár tvrdí, že hlavní důvod, proč odešli z Ruska, byl ale jiný. „Bála jsem se, že by ho povolali, že by v té válce zemřel a já vychovávala naše dítě sama,“ říká Prigolovkinová.

Sedmdesát procent Rusek Argentinu opustí

Získat snadno argentinské občanství láká stále více Rusů. Zatímco minulý leden jich do jihoamerické země přiletělo jen málo přes tisíc, letos ve stejný měsíc to bylo víc než čtyřikrát tolik. Argentinský pas jim otevírá dveře bez víz do více než sto sedmdesáti států světa včetně Evropské unie. Založit si mohou i účty v zahraničních bankách.

„Počet Rusů roste exponenciálně. Je to vidět na počtu přilétajících letů a na počtu těhotných žen,“ popisuje ředitelka argentinského migračního úřadu Florencia Carignanová.