Stát chce zkoumat původ ruských peněz, které přitekly na účty českých bank

„Tím, že to dokazování je na naší straně, a nikoliv na té druhé, tak je tam celá řada faktorů, které to znemožňují,“ uvádí předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti FAÚ Michal Zuna (TOP 09).

Peníze může police zabavit, jen pokud prokáže, že pocházejí z trestné činnosti. To je podle detektivů v případě, že justice v Rusku nespolupracuje, nemožné. „Vidíme, že přes Českou republiku protékají finanční prostředky v milionových částkách. Nejsme schopni se s těmito částkami vypořádat,“ přiznává ředitel Finančního analytického úřadu Jiří Hylmar.

Podle policie Česko v řadě případů nemá páky, jak původ peněz zjistit. „Česká republika opravdu funguje jako obrovský průtokový ohřívač na peníze,“ vysvětluje ředitelka webu Investigace.cz Pavla Holcová. „My na to v současné chvíli na základě stavu naší legislativy neumíme reagovat,“ doplňuje ředitel NCOZ Jiří Mazánek.

„Ten areál je v podstatě uspaný, jeho majitelkou má být postarší dáma. Nevyvíjí žádnou aktivitu,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál. Investoři, kteří do areálu od 90. let investovali, vždy odmítali na otázky týkající se původu peněz odpovídat. Většinu příjmů označovali v účetnictví jako cizí zdroje.

„U nějaké výše transakcí by se třeba to důkazní břemeno obrátilo, že by příjemce musel nějak prokázat původ těch peněz, nebo něco podobného,“ sděluje člen sněmovní komise pro kontrolu FAÚ Jan Hrnčíř (SPD).

Ministerstvo spravedlnosti chystá tři varianty. Jednou je, že by majitel účtu musel sám prokázat původ peněz, jinak by se částka mimořádně zdanila. „Pokud vláda ten materiál schválí, tak teprve potom se začne tvořit paragrafové znění zákona,“ míní náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav (ODS).

Povinnost prokazovat původ došlých plateb zavedly pobaltské státy už před sedmi lety, důvodem bylo masivní praní špinavých peněz z Ruska přes místní banky.