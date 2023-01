Bývalého finančního ředitele Trumpovy firmy poslal soud na pět měsíců do vězení

Pětasedmdesátiletý dlouholetý manažer Trumpova obchodního impéria, jehož výpověď pomohla usvědčit exprezidentovu firmu z daňového podvodu, se v srpnu přiznal ve všech patnácti bodech obžaloby. Souhlasil s tím, že bude vypovídat proti The Trump Organization výměnou za pětiměsíční trest. Krátce po vynesení rozsudku mu byla nasazena pouta a byl odveden ze soudní síně.

V rámci dohody o přiznání viny soudce Juan Manuel Merchan také nařídil Weisselbergovi, který v The Trump Organization pracoval od poloviny osmdesátých let až do svého zatčení, aby zaplatil skoro dva miliony dolarů na daních, pokutách a úrocích. Částka byla podle AP zaplacena k 3. lednu. Po propouštění bude Weisselberg pět let v podmínce.

Agentura Reuters očekává, že Weisselberg nastoupí do nechvalně proslulé newyorské věznice Rikers Island. Pokud se Weisselberg dočká dřívějšího propuštění za dobré chování, tak si ve vězení nejspíš odsedí pouze sto dní.

Pobyt v zařízení Rikers Island známém násilím, drogami a korupcí nebude pro Weisselberga pravděpodobně jednoduchý. V loňském roce tam zemřelo devatenáct vězňů. „Dostanete se do byzantské černé díry,“ řekl vězeňský konzultant Craig Rothfeld, který Weisselbergovi pomáhal s přípravou na žalář.