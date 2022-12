Benedikt ukázal, že lze udělat krok, ke kterému se stovky let nikdo neodvážil, říká teoložka

„Byl skutečným profesorem, v akademickém prostředí se uměl pohybovat a rád se setkával s intelektuály. Byl větší teolog než Jan Pavel II. a on si jej jako hlubokého a velkého teologa vážil,“ uvedla pro web ČT24 docentka Jitka Jonová z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého.

Připomněla, že i během svého pontifikátu vydával Benedikt díla, která stihl rozpracovat ještě před tím, než se stal papežem. Jedním z nich byla trilogie o Ježíši Nazaretském.

Jedna pravda

Ačkoliv byl Joseph Ratzinger považován za konzervativně smýšlejícího, podle Jonové to není zcela jednoznačné. „Pokud mluvíme o Ratzingerovi, je otázkou, co je liberální, progresivní a konzervativní. To, co vždy odmítal, byla relativizace pravdy. Pravda byla jen jedna a byla neměnná. V tomto směru byl skutečně konzervativní.“

Během druhého vatikánského koncilu navíc působil jako poradce kolínského arcibiskupa a patřil zde mezi progresivní proud.

„A je také velký rozdíl v tom, co někteří o Ratzingerovi tvrdí, a v tom, co on skutečně napsal nebo udělal,“ zdůrazňuje docentka Jonová. „Třeba když byli všichni nadšení, že konečně přichází konzervativní papež, jenom proto, že nosil červené střevíce nebo si natáhl čepici s kožešinou. Ale pak někam přijel, dostal něco moderního a také si to oblékl,“ připomíná teoložka.