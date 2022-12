Slovenští poslanci schválili mimořádné zdanění ropných, plynárenských a uhelných firem

Návrh ministra financí Matoviče počítal se sazbou 70 procent, SaS nicméně prosadila snížení sazby na 55 procent. Na oplátku slíbila hlasovat pro návrh státního rozpočtu na příští rok.

Plán i s pozměňovacím návrhem schválilo 95 ze 136 přítomných poslanců.

Zavedena nová dočasná daň. Výnos půjde na pomoc s úhradou energií

Matovičův návrh předpokládal, že státní rozpočet získá navíc 542 milionů eur (asi 13,1 miliardy korun). S nižší sazbou daně to bude o 130 milionů eur méně. Přijatým pozměňovacím návrhem se zároveň zkracuje zdaňovací období. Místo původního plánu, který počítal se zdaňováním od letoška do roku 2024, se má daň vybrat jen za rok 2022, napsal DenníkN.

List dodal, že takzvaný solidární příspěvek má být dočasný a má zdanit nadměrné zisky nejen rafinerie Slovnaft, ale i dalších firem produkujících ropu, uhlí a zemní plyn. Odvod se vybírá z rozdílu mezi tím, co v průměru firma vydělala v uplynulých letech plus 20 procent navíc, a ziskem v letošním roce. Tyto dodatečné výnosy do státního rozpočtu se použijí na pomoc domácnostem a podnikům s úhradou energií.