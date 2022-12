Morawiecki ustupuje Bruselu ve sporu o podobu právního státu. Ve vládnoucí koalici to vře

„Vážení, Sjednocená pravice je tvrdá jako ocel. Čím více do nás bijete, tím jsme tvrdší,“ hřímal Morawiecki.

6Ve vládnoucí koalici Sjednocené pravice to opět vře, byť zatím jen pod povrchem. V týdnu se o jednotě vlády snažil v Sejmu přesvědčit poslance sám premiér.

Morawiecki peníze z Bruselu rok před volbami potřebuje

Polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) tvrdí, že soudní reformy jsou nutné, aby se systém zbavil zbytků komunismu. Už v říjnu 2021 ale Soudní dvůr EU Polsko potrestal pokutou ve výši milionu eur (24,3 milionu korun) denně za to, že se nepodřídilo jeho nařízení zrušit disciplinární komoru, která byla podle Bruselu zpolitizovaná.

Premiér Morawiecki teď chce ve sporu s evropskými institucemi výrazně ustoupit. S Evropskou komisí už se dohodl třeba na likvidaci kritizovaného kárného senátu nejvyššího soudu. Evropské peníze rok před volbami totiž nutně potřebuje.

„Pokud by Polsku hrozila ztráta peněz z fondu obnovy a ještě hůř, i ztráta všech kohezních fondů, pak by to bylo téma, které i mimořádně nezorganizovaná opozice před volbami využije,“ tvrdí sociolog a publicista píšící pro časopis Nowa Konfederacja (Nová konfederace) Jarema Piekutowski.