Jednoduchá videohra odstartovala miliardový průmysl. Od vydání Pongu uplynulo padesát let

I když první herní konzole vyšla stejně jako Pong tedy už v roce 1972, videohry se dostaly do domácností až o pět let později, když vyšla první masově prodávaná konzole Nintendo, upozorňuje historik. Zájem o videohry stále rostl a ještě před koncem tisíciletí se prodalo přes milion kusů přístroje Playstation.

V sedmdesátých letech vznikla řada principů psaní her, které jsou funkční dodneška. Dobré hry dokáží okamžitě upoutat hráčovu pozornost a držet pro něj křivku obtížnosti jen lehce nad tím, co aktuálně zvládá, což je velmi obtížné, vysvětluje Rybka.

Česko je gigant videoherního průmyslu

Videohry se do Československa dostaly na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, ale tehdejší komunistické vedení země je považovalo za součást dekadentní západní kultury. Situace se však během následujících dekád výrazně změnila.

„Česko je gigant v oblasti počítačových her. Říká se, že jsme překonali filmový průmysl. Například historická hra Kingdom Come do České republiky dokonce přivedla turisty, kteří chtějí navštívit místa ve středních Čechách, které hra zobrazuje. To se podle mého názoru nepovedlo nikomu jinému, aby kvůli jeho dílu přijížděli do Čech lidé z celého světa,“ shrnul Michal Rybka současný stav českého videoherního průmyslu.