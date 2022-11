Protesty v Íránu neslábnou, režim postihuje i celebrity

Ustoupit nechce ani jedna strana. Demonstranty zatím nezastavila střelba, policejní obušky, zatýkání ani tresty smrti. Střety v ulicích označuje vláda za teroristické útoky.

Proti islámskému režimu se začínají obracet i celebrity. „Možná to bude můj poslední příspěvek. Ať se mi od této chvíle stane cokoliv, vězte, že stojím za íránským lidem až do posledního dechu,“ vzkázala před svým zatčením například íránská herečka Hengameh Ghazianiová. A o poslední příspěvek na Instagramu Ghazianiové zatím skutečně jde. Připojila k němu nahrávku, ve které nemá hidžáb a svazuje si vlasy do culíku. Zatčena byly i další celebrity.

Bezpečnostní analytik Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Josef Kraus uvedl v Horizontu ČT24, že režim nechce, aby se některá z celebrit stala tváří či hlasem protestů, a proto i jim hrozí postihy. Dosavadní protesty jsou velmi živelné a bez vůdce. Je to známka nejistoty režimu, ale také snaha racionalizovat svůj postup. „Režim kalkuluje s tím, že emoce po nějakém čase vymizí. A bez nějakého vůdce, bez někoho, kdo bude artikulovat požadavky, nebudou protesty úspěšné.“

Nespokojenost vyjádřil i fotbalový kapitán

Nespokojenost s islámským režimem prosákla i na fotbalové mistrovství světa v Kataru. Kapitán íránského fotbalového týmu na tiskové konferenci přiznal, že v jeho zemi není vše v pořádku.

„Musíme si přiznat, že podmínky v naší zemi nejsou správné. Naši lidé nejsou šťastní. Jsme sice tady, ale to neznamená, že bychom neměli být jejich hlasem nebo že bychom je nesměli respektovat,“ řekl kapitán íránského fotbalového týmu Ehsan Hajsafi.