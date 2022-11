Katar si na špehování funkcionářů FIFA najal firmu, pro kterou pracují exagenti CIA, uvádí švýcarská televize

FIFA od začátku čelí kritice, že v otázce udělení pořadatelství šampionátu nedokázala odolat ropným dolarům, navzdory porušování lidských práv v jedné z nejbohatších zemí na světě. Nakonec se jednou z obětí katarského režimu zřejmě stali i samotní funkcionáři sportovního svazu.

Společnost Global Risk Advisors složená z bývalých agentů CIA měla údajně za úkol sledovat, co si o Kataru myslí funkcionáři FIFA. Od blízkovýchodního království na to prý dostala čtyři sta milionů dolarů a hlavním cílem bylo předejít případnému odebrání pořádání mistrovství a co nejlépe eliminovat mezinárodní kritiku.