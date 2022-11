Izraelské volby vyhrál Netanjahuův Likud, ukazují průběžné výsledky. Se spojenci by mohl mít většinu

Za možné spojence Likudu pro příští vládu jsou považovány ultrapravicový blok Náboženský sionismus, který má nyní čtrnáct mandátů, náboženská strana Šas, jíž nyní připadá dvanáct křesel, a Jednotný judaismus tóry s aktuálně osmi mandáty.

Strana Ješ Atid premiéra Jaira Lapida je prozatím na druhém místě s 24 mandáty. Někteří z jeho potenciálních partnerů pro sestavení vlády ale bojují o vstup do parlamentu, protože zatím nezískali potřebné minimum aspoň 3,25 procenta hlasů. Jde především o levicový Meretz, který zatím získal 3,23 procenta hlasů.

Lapid by mohl počítat se Stranou národní jednoty ministra obrany Bennyho Gantze, která má zatím dvanáct křesel, se stranou ruských imigrantů Izrael je náš domov, jež má pět křesel, a případně s některou z arabských stran, které se do parlamentu dostanou.

Zatím se to daří straně Raam, která překonala práh pro vstup do Knesetu se 4,25 procenta hlasů a připadá jí pět mandátů. Na hraně vstupu do parlamentu se ocitli také labouristé, kterým zatím izraelská média přisuzují čtyři mandáty.

Volební účast byla vysoká, k urnám přišlo přes 71 procent voličů, sečteno je přes 3,8 milionu hlasů. Volební komise má podle televize konečné výsledky ohlásit do čtvrtečního večera.