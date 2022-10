Výbor vyšetřující útok na Kapitol předvolal exprezidenta Trumpa

Výbor v dopisu exprezidentovi s odkazem na předchozí slyšení uvádí, že shromáždil dostatek přesvědčivých důkazů o tom, že Trump osobně organizoval a dohlížel na snahy zvrátit výsledek prezidentských voleb z roku 2020 a zabránit pokojnému předání moci.

„Uvědomujeme si, že předvolání bývalého prezidenta je významný a historický krok,“ napsali v dopise Trumpovi demokratický předseda výboru Bennie Thompson a republikánská místopředsedkyně Liz Cheneyová s tím, že to „neberou na lehkou váhu“.

Zvláštní výbor Sněmovny reprezentantů, který tvoří sedm demokratů a dva republikáni, 13. října jednomyslně rozhodl o předvolání Trumpa. Pokud by Trump obsílku neuposlechl, mohlo by to vést k trestnímu obvinění.

Trumpův někdejší vrchní stratég Steve Bannon byl v pátek odsouzen ke čtyřem měsícům vězení za pohrdání Kongresem poté, co výboru odmítl poskytnout svědectví a dokumenty. Verdikt není pravomocný a Bannon se odvolá.