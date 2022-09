Slovensku hrozí kvůli cenám elektřiny ekonomický kolaps, tvrdí Heger. Chce pomoc od EU

Slovensku hrozí podle premiéra Eduarda Hegera zavírání podniků kvůli cenám elektřiny a následně kolaps ekonomiky. V rozhovoru pro Financial Times hovořil o dvou možnostech, jak jej odvrátit. Jedním by byla miliardová podpora od Evropské unie. Alternativně by podle Hegera muselo Slovensko začít uvažovat o zestátnění dodavatelů energie.