Povodně v Pákistánu zasáhly desítky milionů obyvatel. Déšť neustane, blíží se další monzuny

Na některých místech voda z jezera přetéká. Úřady už proto přistoupily k částečnému rozbití břehů, což by vodu mělo svést do rozvodněné řeky Indus. Situace na místě je i přesto kritická. „Myslím, že vláda by měla zakročit, aby pomohla lidem, kteří o ničem neměli ponětí. Nemají dostatek prostředků, nemají dostatek zásob jídla,“ řekl obyvatel zasažené oblasti Naveed Ali.

V některých oblastech napršel i čtyřnásobek obvyklých monzunových srážek

V zemi už od poloviny června zemřelo přes 1300 lidí, z toho zhruba 450 dětí. Navíc se začínají šířit nebezpečné infekční choroby. Povodně zasáhly přes 33 milionů obyvatel. Zaplavena jsou celá města, zničeno je přes milion domů. Silnice neexistují a transport je často možný jen na lodích. Úřady se zásoby snaží na místo dostat i pomocí vrtulníků. „Johi bylo odříznuto od zbytku regionu. Potraviny rozvážíme na lodích. V našem městě nezůstalo žádné zázemí,“ řekl další z obyvateků Mašuk Ali.

Jen v zasažené provincii Balúčistán letos napršelo o víc než čtyři sta procent více srážek ve srovnání s obvyklým stavem během monzunů. Na místo dorazil pákistánský premiér Šáhbáz Šaríf. Lidem, kteří přišli o domov, se tam snaží pomáhat armáda i neziskové organizace.