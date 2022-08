Rusko bude válčit, dokud na Ukrajině nedosáhne svých cílů, řekl Medvěděv

Medvěděv dal najevo, že by Moskva své operace nezastavila ani v případě, že by se Ukrajina vzdala ambice v budoucnosti vstoupit do NATO. „Ustoupení od spolupráce se Severoatlantickou aliancí je důležité, ale už to není dost k zajištění míru,“ prohlásil.

Rusko bude podle Dmitrije Medvěděva pokračovat ve svém tažení na Ukrajině, dokud nedosáhne svých cílů. Jaké cíle to jsou, Moskva jasně nedeklarovala. Prezident Vladimir Putin hovořil po začátku invaze v únoru o „denacifikaci“. Jak poukázala agentura Reuters, Kyjev i západní státy to považují za bezobsažnou zdůvodnění skutečné dobyvačné války.

V rozhovoru pro francozskou televizi řekl, že bylo Rusko připraveno na přímé rozhovory s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, mělo však určité podmínky. „Byli jsme předtím připraveni setkat se,“ prohlásil Medvěděv. Zda by mohlo vyjednávání, které je nyní mrtvé, alespoň pokračovat, bude podle něj „záviset na tom, jak se věci vyvinou“.

Místopředseda ruské bezpečnostní rady a bývalý prezident země zároveň opět varoval západ před dodávkami zbraní s dlouhým doletem Ukrajině. Podotkl, že dosud dodané zbraně nepovažuje za zásadní hrozbu. „Když tyto střely doletí 70 kilometrů, je to jedna věc. Ale kdyby to bylo 300 až 400 kilometrů, je to něco jiného. To by znamenalo přímé ohrožení území Ruské federace,“ řekl Medvěděv.