Kvůli sankcím tráví Rusové dovolenou doma, Soči je po letech plné turistů

Soči je letos nejžádanější letní destinací ruských turistů. Navíc oproti jiným ruským černomořským letoviskům má kvůli bojům na Ukrajině zásadní výhodu – funguje zde letiště.

„Vlakem z centrálního Ruska je to sem více než 48 hodin, ale letadlem jste z Uralu nebo ze severního Ruska na černomořském pobřeží jen za dvě tři hodiny. Bez letiště bychom takové množství turistů přijímat nemohli,“ říká ředitelka Pensionu Burgas v Soči Irina Bolševichová.

Bolševichová vede pension v Soči už šestnáct let. Teď má plně obsazeno. Všechna místa jsou zarezervována až do poloviny prosince. Zájem Rusů o dovolenou u Černého moře je i přes desetiprocentní nárůst cen oproti loňsku obrovský. „Loni trávilo dovolenou v Soči šest milionů turistů, a to jsme mluvili o vynikající sezoně. Myslím, že letos přijede až osm nebo deset milionů lidí,“ odhaduje.

Objevování Dagestánu a malý zájem o Krym

Válka na Ukrajině podle viceprezidenta asociace ruských cestovních kanceláří Ilji Umanského úplně změnila turistický byznys v zemi. Většina Rusů letos svoji dovolenou tráví v tuzemsku, a to nejenom u Černého moře. „Obrovsky populární jsou Dagestán, Čečna, Murmanská oblast nebo Kaliningrad. Tato místa teď Rusové nově objevují.“

Dalším důsledkem invaze na Ukrajinu je, že se Rusové nemohou kvůli bezletové zóně nad jižním Ruskem dostat letecky na oblíbený Krym, který země v roce 2014 anektovala. „Na Krymu byla v polovině letošního července velmi nízká obsazenost hotelů. Krym má největší úbytek turistů ze všech,“ povrzuje Umanskij.

I letos v létě vyrazil menší počet ruských turistů na zahraniční dovolenou, bohatší Rusové teď míří hlavně do Turecka, Spojených arabských emirátů a Finska. To už ovšem oznámilo, že počty víz pro Rusy od 1. září výrazně omezí.