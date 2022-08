Finsko omezí počet víz vydávaných Rusům. Přednost budou mít lidé s rodinnými či pracovními důvody

Zpravodajský server Yle uvedl, že v současné době se ve Finsku zpracovává zhruba tisíc žádostí o ruská víza denně. Od září by mohl být počet snížen na sto až dvě stě žádostí. Přednost mají mít lidé, kteří vízum potřebují z rodinných důvodů, kvůli práci či studiu. Omezení by se tak měla dotknout především turistických víz.

Víza omezilo i Estonsko

Ke stejnému kroku přistoupilo minulý týden Estonsko, které s účinností od 18. srpna zakazuje vstup do země Rusům, kterým vydalo schengenská víza. Opatření se netýká Rusů, kterým víza vydala jiná členská země EU, dále lidí s trvalým pobytem v Estonsku, návštěv blízkých příbuzných či lidí zaměstnaných v určitých sektorech, například v dopravě.

Rusové se totiž kvůli sankcím, jimiž EU reagovala na únorovou ruskou invazi na Ukrajinu, nemohou do zemí Evropské unie dostat letecky, ale často jezdí právě do Finska či Estonska, odkud už případně mohou letecky pokračovat do dalších evropských destinací. Proti udělování víz Rusům se vyslovil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebo šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti), který chce otázku plošného pozastavení víz otevřít na jednání ministrů zahraničních věcí zemí EU na konci srpna v Praze.

„V době ruské agrese, jejíž deklarované hranice se stále posouvají, nemůže být řeč o běžném turismu ruských občanů,“ poznamenal. „Jde o naši bezpečnost, dlouhodobě se snažím o snížení vlivu a působení ruských tajných služeb na území EU,“ doplnil Lipavský s tím, že Česko jako první členský stát EU vydávání víz pro občany Ruska plošně pozastavil, a to den po invazi na Ukrajinu, tedy 25. února.