Soud v Bruselu odsoudil deset lidí kvůli napomáhání teroristům z Paříže

Podle agentury AFP jsou vynesené tresty relativně mírné. Podmínku dostal například muž, který v bruselské čtvrtí Molenbeek pomáhal ukrývat Salaha Abdeslama, jediného přeživšího útočníka.

Soud v Bruselu vynesl své rozsudky den poté, co v Paříži skončil proces s dvaceti muži, kteří byli podle obžaloby zapojeni do téměř sedm let starých útoků. Abdeslama soud poslal do vězení na doživotí bez možnosti předčasného propuštění. Další obžalovaní dostali tresty od dvou let do doživotí s možností předčasného propuštění.