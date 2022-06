Při pokusu dostat se z Maroka do španělské enklávy zemřelo osmnáct migrantů

Překonat dvojitou bariéru a šestimetrový plot na hranicích Mellily se v pátek navzdory rozsáhlé přítomnosti španělské i marocké policie pokusilo na dva tisíce migrantů. Asi 130 z nich uspělo.

Kvůli obrovské tlačenici u hraniční bariéry ale podle prvních zpráv zemřelo pět lidí kvůli ušlapání nebo udušení, popřípadě kvůli pádu z výšky. Dalších třináct osob pak později podlehlo zraněným, uvedly v prohlášení úřady marocké provincie Nador. Zranění podle původní bilance utrpělo 76 migrantů a 140 marockých policistů.

Migranti se shromáždili u hranic španělské enklávy brzy ráno. Muži ve skupinách vylézali na střechu kontrolního stanoviště, odkud přestřihávali drátěný plot kleštěmi a pokračovali dál, uvedla agentura Reuters.

⏩ #Melilla | Nuevo asalto a la valla de Melilla: alrededor de 300 inmigrantes subsaharianos han intentado acceder a Melilla saltando la valla en la zona de Barrio Chino y lo habrían conseguido un centenar. Un amplio dispositivo de Policía y Guardia Civil intenta contener. pic.twitter.com/hVXUpdWVFh — CIU Cuerpos Institucionales y Ciudadanos Unidos. (@Cuerpospolicia1) June 24, 2022

Záběry ze sociálních sítí zachycují radující se migranty, kterým se povedlo dostat na území Španělska. Podle zveřejněných videí jde o samé mladé muže. Zastoupení španělské vlády v Melille označilo tento ilegální přechod hranice za „perfektně organizovaný a násilný“.

Podobné hromadné pokusy migrantů dostat se do Melilly nejsou neobvyklé a v minulosti se takto snažilo bariéru překonat najednou i více než tisíc lidí. To se naposledy stalo letos v březnu, kdy se do Melilly za dva dny pokusilo dostat na tři tisíce sedm set Afričanů, z toho asi 850 úspěšně.