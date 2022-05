Prokuratura vyšetřuje Trumpovo zacházení s tajnými dokumenty, píše list The New York Times

Americká federální prokuratura začala vyšetřovat, zda bývalý prezident USA Donald Trump při svém působení v úřadu nakládal správně s utajovanými spisy. S odvoláním na dvě informované osoby o tom píše list The New York Times (NYT). Některé materiály Trump z Bílého domu údajně odvezl do své rezidence na Floridě.