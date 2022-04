Přijede sem Lavrov. Cestou od tribunálu, aby se podíval do očí zdejších žen, slibuje starosta Buči

Ruská propaganda tvrdí, že se v Buči masakry nestaly. Jak na to reagujete, když to posloucháte?

Absolutně mě nepřekvapuje, že to říkají. Myslím, že všichni rozumní lidé na světě už tomu ani nevěnují pozornost. Vzpomeňte si, když nejen Rusové a jejich propaganda, ale sám prezident Ruské federace Vladimir Putin čelil otázce „Kdo jsou ti zelení mužíčci na Krymu?“ A on odpověděl, že neví a žargonem pouličního chuligána dodal „Dokažte to!“ (že jde o ruské vojáky). Takhle to dělají.

Navrhl jsem panu Lavrovovi, ať přijede do Buči. A on sem přijede. Přivezou ho od soudu, kde bude čelit tribunálu. A oni ho sem přivezou na místo činu a on se bude muset dívat do očí matek, dětí a mužů, aby pochopili, co tu ruská vojska prováděla zde, v našem městě.

Kromě Buči k nám patří i čtrnáct dalších obcí, které byly také po 24. únoru okupovány. Zdvyživka, malá vesnice – šest zabitých. Čtyři lidé byli zabiti ve vesnici Ljubljanka. Nebyli zabiti střepinou, granátem nebo puškou, ale umučeni a zavražděni. A tohle je pro mě odpověď. Rusům přece není možno věřit. Principiálně jim není možné důvěřovat, protože celá jejich historie je založena na lži. I jako historik můžu říct, že žádný jiný národ jako oni si tak nepřivlastňuje historické dědictví jiných a nepřepisuje dějiny.