Sucho odhalilo trosky španělské vesnice Aceredo na dně přehrady. Přitahují davy turistů

Vesnice Aceredo, jež se nachází nedaleko portugalských hranic, byla zaplavena v lednu roku 1992, když na řece Lima vznikla nová nádrž Alto Lindoso. Zbytky obce se znovu obnažily v posledních týdnech, když hladina přehrady klesla na 15 procent její kapacity.

„Je to jako se dívat na film, cítím se smutně,“ uvedl jeden z návštěvníků, pětašedesátiletý Maximino Pérez Romero. Podle něj však kvůli suchu a klimatickým změnám budou trosky obce viditelné čím dál častěji. Vedle zvědavců navštěvují místo i bývalí obyvatelé obce. Ti si pohledem na pobořené domy, opuštěná auta či kusy nábytku, které se ještě nerozpadly, připomínají veselé i krušnější okamžiky svého života, uvádí španělský tisk. „Je to strašné, ale je to tak. To je prostě život – něco zanikne a něco se zrodí,“ uvažuje nad rozvalinami José Álvarez, který ve vesnici pracoval.