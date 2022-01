Za účast na protestech až 30 roků v cele. Dlouholeté vězení hrozí na Kubě i teenagerům

Už půl roku vidí někteří Kubánci své děti jen na fotkách. Od července jsou ve vazbě – součástí nezvykle početných protestů na Kubě byly totiž i ony. „Klukovi chtějí dát 20 let, holce 25 let a nejmladšímu 15 let,“ zoufá si otec stíhaných demonstrantů Emilio Roman. Žádné z jeho dětí přitom dle jeho slov až dosud nemělo problém se zákonem.

Desítky dalších lidí, aktivistů a hlavně rodičů upozorňují na přísné tresty. Ty přitom hrozí i šestnáctiletým – trestní řád na Kubě to umožňuje. „Když vidím počet let ve vězení, kterým oni čelí – je to, jako kdyby byli teroristé, vrazi,“ nechápe Roman.

Výjimečné protesty ve více městech na Kubě

Letní demonstrace byly nebývalé rozsahem i účastí. Proběhly nejen v Havaně, ale i dalších větších městech. Tisíce lidí hnala do ulic nespokojenost s vládou – vyčítali jí nezvládání pandemie, nedostatek potravin, elektřiny, léků i finančních vyhlídek.

Většina protestů byla pokojná, státní média ale zdůraznila hlavně rabování obchodů i policejních aut. Na kritické hlasy vůči procesům teď sdělovací prostředky samy odpovídají kritikou. „Manipulace i zaujaté názory se pokoušejí Kubě přisoudit porušování lidských práv a snaží se podkopat trestní řízení zahájené při vyšetřování zločinů podle platných zákonů,“ hřímá moderátor státní televize Rey Gomez.

Úřady od července zadržely přes tisíc lidí – z nich zatím obvinily sedm set. Nejpřísnější – až třicetileté tresty – hrozí hlavně lidem z chudinských čtvrtí. Obhájci lidských práv mluví o netransparentních procesech a neúměrných sazbách. To ale justice i vyšetřovatelé důrazně odmítají.