Supervulkán, který vědcům stále motá hlavu. Yellowstonský národní park byl vyhlášen před 150 lety

Návštěvníci parku nicméně mohou pozorovat spoustu zvířat, někdy i z těsné blízkosti. V Yellowstonu žije například los, ovce velkorohá, medvěd grizzly, medvěd baribal, jelen wapiti, ale také vlci, kojoti, svišti a další savci. Park je také domovem amerického národního ptáka – orla bělohlavého.

Výhodou Yellowstonu je to, že z pohledu terénu není žádný velký problém se do něj dostat. „Například na Aljašce, kde jsou národní parky, které chrání ledovce, tak tam je to z hlediska dostupnosti náročnější. Yellowstonský národní park je docela dobře dostupný, navíc je to velmi atraktivní, a není to ani z hlediska převýšení nějaký velký problém,“ řekla Smolová s tím, že díky tomu patří park k nejnavštěvovanějším.

Vznik vulkánu je pro odborníky stále velká neznámá

Yellowstonský národní park je kaldera, což je vlastně propadlá sopka. Vzniká, když vulkán není delší dobu aktivní. „Kaldery mohou vznikat i u menších sopek. Je to vlastně rozmetaný kráter, kdy se materiál nasype dovniř, tím pádem tam může vniknout například jezero. Kaldera může vzniknout také poté, co úplně skončí vulkanická aktivita, kdy se postupně materiál sesouvá,“ přiblížila Smolová.

Supervulkán v Yellowstonu je nejmohutnější z hlediska toho, kolik je schopen vyprodukovat materiálu během jedné erupce. „Hodnotí se to indexem vulkanické aktivity, škála je osmibodová. Yellowstone je osmička,“ dodala docentka z olomoucké geografické katedry. Odborníci řeší, kdy dojde k další velké erupci, což se velmi těžko předvídá. Většina z nich se ale podle Smolové přiklání k tomu, že by to mohlo být až za relativně dlouhé období.

Vědce také zajímá to, jak takto obrovská sopka mohla uprostřed kontinentu vzniknout, a jednoznačnou odpověď stále nemají. „Jednou verzí je, že to je horká skvrna (hot spot), to znamená místo pod povrchem, které má vysokou teplotu (typické například pro Havaj – pozn. red.), ta druhá teorie spíš říká to, že tam došlo k podsunutí dílčí části oceánské kůry,“ uvedla a dodala, že s tím souvisí právě i predikce toho, kdy by mohlo dojít k obnovení činnosti vulkánu.

Se sopečnou činností v parku souvisí také výskyt horkých pramenů a gejzírů. „Je to tam velmi rozšířený jev. V té kaldeře na dně je spousta puklin a trhlin, kterými se voda dostává k povrchu,“ řekla Smolová. Právě gejzíry jsou jedním z hlavních lákadel Yellowstonu.