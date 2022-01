Francie schválila zavedení očkovacího pasu. Rakousko chce od února zavést povinné očkování

Francouzský parlament v neděli schválil zákon, který znemožní neočkovaným lidem vstup do restaurací, kulturních a sportovních zařízení či dálkových dopravních spojů. Rakousko od února jako první evropská země zavede povinnost očkování před koronavirem pro občany starší 18 let. Za nedodržení povinnosti bude hrozit pokuta až 3600 eur (asi 88 tisíc korun). Řekl to v neděli rakouský kancléř Karl Nehammer.