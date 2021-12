Nejtěžší bylo překročit silnici mezi Polskem a Běloruskem, popisuje Iráčan svou cestu do Německa

Před dvěma lety, v říjnu 2019, demonstroval Hajdár al-Mardžán na bagdádském náměstí Tahrír. Irákem tehdy zmítaly mohutné protesty proti korupci a vysoké nezaměstnanosti a reakce bezpečnostních sil byla tvrdá – během čtyř měsíců zemřelo více než tisíc lidí.

Vojáci do davů stříleli i ostrou municí, Mardžána zasáhl projektil se slzným plynem, a to přímo do obličeje. „Spadl jsem na zem a viděl jen nebe a hvězdy. Mí přátelé kolem křičeli mé jméno, ale já jim nemohl odpovědět. Cítil jsem, jak mi vychází kouř z úst, nosu, krku a dokonce očí,“ vzpomíná na více než dva roky staré události.

Z kómatu se probudil po pěti dnech, po několika náročných operacích zůstal bez velké části tváře. Na brutalitu bezpečnostních sil si stěžoval na sociálních sítích, kromě solidarity ale přišly i výhrůžky smrtí. Letos v září se proto rozhodl odejít.

„Irácké úřady vám nepomohou a nedovolí vám, abyste si pomohl sám. Tak jsem si zarezervoval let do Běloruska přes Spojené arabské emiráty,“ vypráví al-Mardžán.

Po příletu do Minsku zaplatil pašerákům v přepočtu téměř sedmdesát tisíc korun. V lesích na západě Běloruska strávil s přáteli čtyři mrazivé noci předtím, než se rozhodli překonat hranici. „Nejtěžším úsekem cesty bylo překročení hlavní silnice na hranici Běloruska a Polska. Pokud si vás policisté všimnou, okamžitě vás zadrží,“ přibližuje situaci na hranici.