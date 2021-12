Připravuje se přestavba interiéru vyhořelé Notre-Dame, kritici se obávají „křesťanského disneylandu“

Signatářům dále vadí, že by uvnitř katedrály měla nově být i díla soudobých umělců. „Podle jejich názoru to do takto historického objektu nepatří. Ti, kteří přednesli tento návrh, jsou opačného názoru s tím, že katedrálu je nutné modernizovat, je nutné jít s dobou, zachovat důležité gotické prvky, ale zároveň zahrnout i motivy ze současnosti,“ dodal Šmíd s tím, že i v minulosti se při částečných rekonstrukcích používaly moderní prvky.

„Například v současné době jsou tam taková hezká křesla, která by měla jít pryč, a měly by tam být, takové možná trochu primitivnější, lavice, ale zase na kolečkách,“ přibližuje zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd s tím, že pokud by katedrála v budoucnu sloužila i jiným účelům než bohoslužbám, lavice by bylo možné velice rychle odvézt a vytvořit prostor.

Sanktusník zřejmě bude věrnou kopií

Zatímco o konečné podobě interiéru se stále jedná, jasněji je v případě rekonstrukce věžičky, která se při požáru zřítila. Podle dosavadních zpráv to vypadá, že takzvaný sanktusník bude mít stejnou podobu, jako před pádem. Neprošel tak třeba návrh na věžičku ze skla, která by světélkovala a byla by vidět z velké dálky, připomněl Šmíd.

Celá rekonstrukce by měla být hotová do roku 2024, kdy bude Paříž hostit letní olympijské hry. „Prezident Macron několikrát zdůraznil, že udělá naprosto všechno pro to, aby katedrála byla do té doby dokončena – i kdyby nebyla dokončena úplně, ale to hlavní, aby bylo. V tuto chvíli se tak dá říct, že všechno směřuje k tomu, že katedrála bude rekonstruována do začátku olympijských her,“ uzavřel zpravodaj ČT.