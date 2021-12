Výzvy k uvalení sankcí bude Bělorusko trestat

Trestní postih je podle deníku odstupňován –⁠ až šest let vězení, pokud jsou výzvy adresovány řadovým občanům, až deset let v případě obrácení se na cizí státy a mezinárodní organizace a až dvanáct let v případě, že se výzev dopustili lidé ve funkcích, anebo pokud tyto výzvy vedly k omezení obchodu a zapsání běloruských podniků na „černou listinu“.

Evropská unie, Velká Británie, USA a Kanada počátkem prosince zavedly nové sankce proti Bělorusku kvůli pokračujícímu porušování lidských práv a vyvolání migrační krize na hranicích s Polskem a Litvou.

Omezení postihla podnik Belaruskali, který je předním světovým producentem potaše, aerolinky Belavia a další firmy. Na černé listině se ocitla i řada Bělorusů, včetně Lukašenkova syna. Minsk v odvetě zakázal dovoz některých výrobků, včetně potravin, a rozšířil seznam osob se zákazem vstupu do svazového soustátí Ruska a Běloruska. Opatření vstoupí v platnost od 1. ledna 2022.