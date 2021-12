Irsko dostane od Bruselu 920 milionů eur jako náplast za pobrexitové obchodní problémy

Lidé, kteří žijí na irské hranici, po Evropské unii požadují, aby Londýnu neustupovala. Po britském premiérovi Borisu Johnsonovi chtějí, aby neaktivoval článek 16, čímž by přerušil pobrexitovou dohodu o pravidlech při obchodování se Severním Irskem.

„Nevylučujeme možnost spustit článek 16, abychom ochránili obchod mezi Velkou Británií a Severním Irskem,“ uvedl britský premiér.

Severní Irsko zůstalo na unijním trhu, a to i přesto, že je součástí Velké Británie. Stalo se tak proto, aby se včas podařilo zabránit případnému návratu sektářského násilí. Vyprovokovat by ho mohlo obnovení hraničních kontrol na irském ostrově. „Ročně přes hranici projede 40 milionů aut. Nedokážete si představit ten dopad, jaký by to mělo,“ uvedl zástupce pohraničních obyvatel Border Communities Against Brexit Damian McGinnity.

Brexit jako bariéra pro obchodování mezi členskými zeměmi

Brexit tak ani skoro po roce od jeho dokončení není dořešený. Nejvíc zasaženou členskou zemí je Irsko. Proto mu Evropská unie tento týden schválila pomoc ve výši více než 900 milionů eur. „(Irsko) je první členskou zemí, která dostane tyto peníze. Pomohou snížit dopad brexitu na irskou ekonomiku,“ sdělila mluvčí Evropské komise Vivian Loonela.