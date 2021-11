Návrh dohody z konference v Glasgow žádá ambicióznější plány, konkrétní kroky ale nezmiňuje

Zveřejněný text politické dohody tuto podmínku zmiňuje, stejně jako požadavek „čisté nuly“ v emisích do poloviny století. Takový stav, označovaný také jako klimatická či uhlíková neutralita, by znamenal, že lidstvo produkuje jen tolik skleníkových plynů, kolik zároveň absorbují přírodní či uměle vytvořené mechanismy.

Podle čerstvého návrhu pro konferenci v Glasgow by měly strany „přehodnotit a posílit“ národní příspěvky v tomto úsilí směrem k roku 2030. Takový postup je prý nutný pro „sladění s teplotním cílem pařížské dohody do konce roku 2022“. Návrh označuje aktuální dekádu za klíčovou pro osud cíle formulovaného v roce 2015. Podle vědců je k udržení globálního oteplování na 1,5 stupních Celsia potřeba snížit do roku 2030 globální produkci skleníkových plynů o 45 procent oproti stavu z roku 2010.

Dosavadní průběh akce přinesl několik nových iniciativ, podle expertů ale příliš nepřibližují lidstvo ke kýženému omezení globálního oteplování na 1,5 stupně Celsia. Nová studie analytického týmu Climate Action Tracker (CAT) uvádí, že i s plány ohlášenými v Glasgow globální klima směřuje k oteplení o 2,4 stupně do konce století. Dosud teplotní nárůst od příchodu průmyslové revoluce dosáhl 1,1 stupně, přičemž vědci vidí 1,5stupňovou hranici jako klíčovou pro odvrácení katastrofálních následků.

„Vidíme hodně batolecích krůčků. Ale nejsou to skoky, které bychom potřebovali, to ani omylem,“ komentovala vývoj v rozhovoru s AP ředitelka programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Inger Andersenová.

Podle propočtu její agentury by svět při dodržení všech emisních závazků včetně těch nejnovějších v roce 2030 vypouštěl do atmosféry 51,5 miliardy tun oxidu uhličitého. To je o 1,5 miliardy tun méně oproti předpovědi platné před summitem, pro splnění cíle z pařížské dohody je ale potřeba emise do konce dekády snížit na 12,5 miliardy tun, dodává AP.