Bosně a Hercegovině hrozí podle vysokého představitele Schmidta nový konflikt a rozpad

Bývalý německý ministr zemědělství, který do úřadu vysokého představitele pro Bosnu nastoupil v srpnu, varuje před naplněním záměru bosenských Srbů vytvořit vlastní armádu. To by podle něj znamenalo rozdělení ozbrojených sil země na dvě samostatné části a do Bosny by bylo nutné poslat více mezinárodních mírových jednotek, aby se zabránilo nové válce.

V současnosti na zachování míru v Bosně dohlíží sedmisetčlenný kontingent evropské vojenské mise EUFOR. Kromě toho si v Sarajevu udržuje formální základnu NATO. Mandáty obou na příští rok má tento týden schvalovat Rada bezpečnosti OSN, Rusko ale pohrozilo, že zablokuje příslušnou rezoluci, pokud z ní nebudou vypuštěny veškeré odkazy na vysokého představitele.

To by ovšem oslabilo Schmidtovu autoritu jako mezinárodního dohlížitele na respektování Daytonské mírové dohody podepsané v roce 1995. Díky ní byly ukončeny válečné konflikty, které v první polovině devadesátých let provázely rozpad bývalé Jugoslávie.