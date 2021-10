Myanmarský soud poslal spolupracovníka Su Ťij na dvacet let do vězení

Soud v Myanmaru v pátek odsoudil za zradu blízkého spolupracovníka vězněné vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij. Win Tchein má jít do vězení na dvacet let. S odvoláním na opoziční Národní ligu pro demokracii (NLD) o tom informovala agentura AP. Devětasedmdesátiletý Tchein byl zatčen po únorovém převratu a je zatím nejpřísněji potrestaným členem bývalé vlády.