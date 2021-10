Nejstarší poštovní známka se chystá do aukce. Jednopennyovka se může prodat za stamiliony korun

Je jí 181 let, má černobílou barvu a je na ní vytištěná ještě mladičká britská královna Viktorie. Nejstarší poštovní známka světa zvaná Černá penny se chystá do aukce. Očekává se, že cena vůbec první nalepovací známky se v dražbě vyšplhá do astronomických výšin.