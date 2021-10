Lídři německé SPD, FDP a Zelených chtějí zahájit formální jednání o koalici

„Jsme přesvědčeni, že budeme moci uzavřít ambiciózní a přijatelnou koaliční smlouvu,“ uvedly strany ve společném prohlášení, které vydaly po ukončení sondážních rozhovorů.

Během dosavadních rozhovorů trojice potenciálních koaličních partnerů nezávazně zjišťovala, co je spojuje a co naopak rozděluje. Kdo zahajuje koaliční jednání, činí to s jasným záměrem vytvořit společnou vládu, připomíná DPA s tím, že vyloučit ovšem nelze ani krach jednání.

Strany se doposud dohodly například na tom, že v Německu se elektrická energie z uhlí přestane vyrábět v roce 2030, o osm let dříve, než se dosud plánovalo. Vsadí naopak „na masivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie a výstavbu moderních plynových elektráren, aby se v příštích letech podařilo pokrýt poptávku po energii za konkurenceschopné ceny“.

Baerbocková o možné příští vládě mluví jako o „koalici reforem a pokroku“

Členové možné koalice se také chtějí držet takzvané dluhové brzdy zakotvené v základním zákoně, shodli se i na tom, že nebudou zavádět všeobecně platný rychlostní limit na dálnicích. Vyslovili se pro snížení cen elektrické energie pro domácnosti. Spolupředsedkyně Zelených Annalena Baerbocková o možné příští vládě mluví jako o „koalici reforem a pokroku“, která chce příští desetiletí využít k obnově s cílem vytvořit „klimaticky spravedlivou společnost a sociálně-ekologické tržní hospodářství“.